Arte kommt zu Roku TV für mehr digitale Präsenz

Der deutsch-französische TV-Sender Arte startet auf der TV-Streaming-Plattform Roku. Dieser Zug ist Teil der Strategie von Arte, die eigene digitale Präsenz zu erhöhen.

Mit dem Start auf der TV-Streaming-Plattform Roku Mitte April 2024 will der deutsch-französische TV-Sender Arte seine Präsenz auf digitalen Plattformen und Ausspielwegen erweitern. Ziel dieser neuen Partnerschaft ist es laut einer Mitteilung von Arte, in einem Kontext der Konkurrenz durch internationale Streaming-Plattformen die eigene Bekanntheit in einem breiteren Publikumskreis zu etablieren. Ein konkreteres Startdatum außer Mitte April 2024 wurde nicht bekannt gegeben. Auf Roku.com ist in der Auflistung der integrierten TV-Apps in Roku TV aber bereits auch die Arte-App zu sehen.

Mehr Verbreitung von Arte auf Smart-TV-Geräten über Roku TV

Bild: RCA/Roku – Arte strebt über Roku TV mehr Präsenz auf Smart-TVs und Set-Top-Boxen an

Mithilfe des Starts auf Roku TV soll die Arte-App damit auf allen relevanten Smart-TV-Plattformen, Connected Devices und Set-Top-Boxen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Polen und UK zu finden sein, darunter Samsung, LG, Amazon Fire TV, Google TV, Android TV und Apple TV. Im Jahr 2023 hat Arte laut eigenen Angaben mehr als 2 Milliarden Video-Abrufe im Online-Angebot über alle Plattformen und Verbreitungswege verzeichnet.

Multinationale Inhalte auf Arte

Auf arte.tv sind die Programminhalte kostenlos in sechs Sprachen (Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch) verfügbar. Durch ein Partner-Netz von öffentlich-rechtlichen Sendern auf dem ganzen Kontinent bestehen 85 Prozent des Programms aus europäischen Produktionen. Nahezu die Hälfte der Mitglieds-Staaten der Europäischen Union ist heute in diesem Netz vertreten. Der Kultur-Sender Arte ist vor allem bekannt für seinen Programm-Mix aus Dokumentationen, Filmen, Serien, Nachrichten und Magazinen sowie Konzerten und Performance-Kunst.

