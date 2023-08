Nie wieder TV-Sendungen verpassen mit Save.TV – Exklusivaktion

Anzeige

Der intelligente Online-Videorecorder hat mehr nützliche Funktionen eingebaut, als man vermutet. So gelingen perfekte Aufnahmen von den Lieblingssendungen.

Anzeige

Der „Videorecorder in der Cloud“ hat unschlagbar viele Vorteile. Die Web-Seiten basierte Bedienung ist super-einfach und kinderleicht. Einfach Sendung im EPG auswählen und auf „Aufnehmen“ klicken – fertig. Handelt es sich um eine Serie mit mehreren Folgen, kann man per Aktivierung des „Serien-Assistenten“ mit nur einem Klick alle kommenden Folgen automatisch aufzeichnen. Dies klappt auch mit Ratgeber-Sendungen wie Wiso oder regelmäßigen Talk-Shows und Nachrichtensendungen. Save.TV kann jederzeit und von jedem Ort der Welt programmiert und genutzt werden. So flexibel ist kein Festplatten-Receiver im Wohnzimmer.

Bildquelle: Save.tv

Unter „Mein Videoarchiv“ sieht man alle in Arbeit und auch bereits fertigen Aufnahmen. Der Aufnahmestatus gibt Auskunft, ob die Sendung bereits aufgenommen, komprimiert oder gar schon verfügbar ist. Fertige Sendungen können im mp4-Format heruntergeladen oder für den sofortigen Konsum im Playerfenster gestreamt werden. Passgenaue Aufnahmen, ohne dass man noch minutenlang das Vorprogramm ansehen muss, bekommt man, wenn man die Schnittlistenfunktion aktiviert. Den Vorteil gibt es auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Auch z. B. auf ZDF kommt gelegentlich bei einer Sendung/Serie tagsüber Werbung, welche dann durch Save.TV entfernt wird.

Mit Save.TV verpasst man auch seine Lieblingsschauspielerinnen und -schauspieler nicht mehr. In der Star-Datenbank werden alle kommenden Sendungen zu dieser Person gelistet, die dann auch gleich aufgenommen werden können. Um auch langfristig keine Sendung zu verpassen, kann man den Star-Alert abonnieren. So wird garantiert nichts mehr verpasst.

Channels anlegen sorgt für Ordnung

Damit die Liste der persönlichen Aufnahmen nicht zu unübersichtlich wird, kann man Channels anlegen. Das sind quasi Ordner zu bestimmten Themen (Stichwortchannel) oder Titel (Serienchannel), in denen Sendungen mit gleichem Stichwort im Titel automatisch abgelegt werden. Es funktioniert aber auch die Sortierung nach Sendern, wenn man beispielsweise einen Channel „ZDF“ anlegt.

Drei Abo-Pakete zur Auswahl

Save.TV gibt es in drei verschiedenen Abo-Varianten. Bei „Save.TV Basis“ für 6,99 Euro/Monat gibt es Aufnahmen in SD-Qualität von bis zu 50 Stunden Gesamtdauer, die bis zu 30 Tage in der Save.TV Cloud archiviert werden. Der Download ist in verlustfreier DVD-Auflösung (H.264 HQ) möglich. Bis zu 5 Channels können angelegt werden.

© ZDF © ARTE G.E.I.E. ProSiebenSat.1 © Kabel Eins © MG RTL D obs/ARD ZDF Diese und viele andere Sender lassen sich mit Save.tv aufnehmen.

Bei „Save.TV XL“ für 9,99 Euro/Monat können viele Sender auch in HD-Qualität aufgenommen werden, die Aufnahmen in unbegrenzter Gesamtdauer werden bis zu 60 Tage archiviert und können auch mittels App auf Smartphones und Tablets konsumiert werden. Es können bis zu 20 Channels angelegt werden. Bei den Aufzeichnungen kann auch die Schnittlistenfunktion aktiviert werden. Oben drauf gibt es noch den Kinderkanal RiC in HD-Qualität sowie den Pay-TV-Sender Fix und Foxi.

Für „Heavy User“ gibt es außerdem das „Save.TV XXL“-Abo für 16,50 Euro/Monat. Hier werden die Aufzeichnungen 100 Tage archiviert und es können bis zu 200 Channels im unbegrenzten Aufnahmespeicher definiert werden.

Exklusiv für Digitalfernsehen-Leser:

30 Tage gratis testen + 50 Prozent Rabatt auf Save.TV XL: Registrieren Sie sich bis zum 30.09.23 auf der Internetseite von Save.tv.

Die Aktion gilt nur für Neukunden. Sie genießen alle Vorteile des XL-Pakets von Save.TV 30 Tage lang gratis.

Eine Kündigung innerhalb des Gratiszeitraums ist jederzeit möglich (auch einfach online).

Kündigen Sie nicht, verlängert sich das Abo automatisch um 12 Monate.

Man erhält 12 Monate lang 50 Prozent Rabatt auf den regulären Preis des XL-Pakets und zahlen lediglich 4,99 Euro pro Monat (statt 9,99 Euro) beziehungsweise 59,88 Euro (statt 119,88 Euro) jährlich. Nach Ablauf der 12 Monate zahlen Sie den regulären Preis, sofern Sie nicht vorher kündigen. Die Teilnahme ist nur für Volljährige mit deutschem Hauptwohnsitz möglich.

Bildquelle: ZDFneo1: © ZDF

df-ARTE-Logo: Arte

df-logo-prosiebenmaxx: ProSiebenSat.1

kabel_eins-Logo: © Kabel Eins

Vox-Logo-2019: © MG RTL D

ARD ZDF Logo: obs/ARD ZDF

df-save-tv-logo: Save.tv