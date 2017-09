100. Folge "Nachtcafé" für Michael Steinbrecher

Die meisten kennen Michael Steinbrecher noch aus seiner Zeit beim "Sportstudio", aber auch bei seiner nächsten Station im SWR-Fernsehen hat er nun schon 100 Ausgaben auf dem Buckel.



In Michael Steinbrechers Jubiläumsausgabe des "Nachtcafé" wird es um die Licht- und Schattenseiten von vermeintlichen Erfolgsgeschichten gehen. Ob in der Glitzerwelt der Promis, in der Wirtschaft oder auch im Sport - es gibt Siegertypen, denen anscheinend alles mühelos von der Hand geht.



Erfolgsgeschichten sind jedoch oft auch mit grandiosem Scheitern, unzähligen Enttäuschungen und schmerzhaften Lebenskrisen verbunden. Darüber spricht Steinbrecher mit seinen Gästen am Freitag, um 22 Uhr, im SWR-"Nachtcafé".