12. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Eurosport 2 HD Xtra

Am 12. Spieltag will der FC Bayern seinen positiven Trend fortsetzen. Bremen und Köln wollen endlich den ersten Saisonsieg.



Los geht der 12. Spieltag der Bundesligasaison bereits an diesem Freitagabend mit dem Spiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund auf Eurosport 2 HD Xtra. Anstoß ist 20.30 Uhr. Die parallelen Online-Übertragungen im Eurosport Player standen zu Beginn der Saison ähnlich hart in der Kritik wie der Video-Assistent.