12jährige gewinnt im Finale von "Dein Song"

Mit Antonia aus Berlin steht die Siegerin der neunten Staffel des Komponistenwettbewerbs "Dein Song" vom Kinderkanal Kika fest.



Mit einer eindrucksvollen Darbietung ihres Songs "Reality" überzeugte die 12-Jährige im großen Live-Finale das Publikum, bekam die meisten Voting-Stimmen der TV-Zuschauer und trägt nun den Titel "Songwriterin des Jahres 2017".