13 neue Fälle für "Die Pfefferkörner"

Ab dem kommenden Sonntag, den 20. November, können sich die Zuschauer wieder über neue Kriminalfälle der "Pfefferkörner" freuen. Dann zeigt das Erste neue Folgen der Familienserie.



Mit 13 neuen Folgen heißen "Die Pfefferkörner" die Zuschauer ab dem Sonntag beim Ersten erneut willkommen. Ein weiteres Mal ermitteln Jale (Ava Sophie Richter), Ramin (Jann Piet), Pinja (Sina Michel), Stella (Zoë Malia Moon) und Till (Otto von Grevenmoor) in spannenden und kniffligen Fällen in Hamburg.