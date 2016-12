2016 im Kino: Das waren die Film-Highlights des Jahres

"Findet Dorie", ein neuer "Harry Potter", jede Menge Superhelden und auch genug für die Lachmuskeln - die Filme des Jahres hatten für jeden Geschmack etwas zu bieten. Das war das Kinojahr 2016.



Das Harry-Potter-Universum ging in eine neue Runde, Leonardo DiCaprio hatte endlich Grund zum Jubeln, und Nemos Freundin Dorie feierte ihren ganz eigenen Kinoerfolg - ein Rückblick auf das Filmjahr 2016:



Oscars: Nach mehreren erfolglosen Anläufen gewann Leonardo DiCaprio für seine Tortur in "The Revenant - Der Rückkehrer" endlich den Oscar als bester Hauptdarsteller. Für das Drama des Mexikaners Alejandro González Iñárritu gab es sogar noch zwei weitere Academy Awards in wichtigen Kategorien: für die beste Regie und die beste Kamera. Die Auszeichnung für den besten Film ging allerdings an das Journalistendrama "Spotlight".