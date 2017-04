25 Jahre Radio Berlin 88,8: 1000 Gratulanten bei Feier

Am Freitag wurde das 25-jährige Bestehen von Radio Berlin 88,8 gefeiert. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller gehörte zu den Gratulanten und Amy Macdonald spielte ein rockiges Ständchen.



Vergangenen Freitag feierte Radio Berlin 88,8 seinen 25. Geburtstag im Großen Sendesaal des RBB im Haus des Rundfunks an der Masurenallee. Zu den Gratulanten gehörte unter anderem Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Er sieht die Entwicklung von Radio Berlin 88,8 als "Erfolgsgeschichte" und sagte anlässlich der Feier: "Bewahren Sie sich die kritische Unabhängigkeit in der Berichterstattung."