"3.Liga Pur": Highlights der dritten Liga auf Sport1 im Free-TV

Sport1 bringt mit dem neuen Magazin "3.Liga Pur" die Highlights der dritten deutschen Profifußballklasse per Free-TV ins Wohnzimmer.



Viele deutsche Traditionsvereine, darunter insgesamt drei ehemalige Deutsche Meister und neun Ex-Bundesligisten, fristen gerade ihr Dasein in der 3. Liga. Auch wenn das nicht zwangsläufig für die Qualität der Liga sprechen muss, kann man doch von einer Vielzahl von leidenschaftlichen Fans ausgehen, die am Abschneiden ihres Teams in der dritten deutschen Profifußballklasse interessiert sind - im Stadion als auch im Fernsehen.



Sport1 bedient ab sofort immer montags um 23.30 das Verlangen nach der Liga mit den vielen Traditionsvereinen. Der Sender hatte zuvor die benötigten Rechte von der Telekom Deutschland GmbH erworben. Gleich der erste Spieltag hat mit Energie Cottbus gegen Hansa Rostock ein starkes Ost-Duell auf Lager. Auch die Partie 1.FC Kaiserslautern gegen den 1860 München versprüht viel Tradition.