30 Jahre Gladbecker Geiseldrama: Arte wiederholt TV-Zweiteiler

In Gladbeck überfallen im August 1988 zwei Männer eine Bankfiliale und nehmen Geiseln. Anschließend fliehen sie quer durch Deutschland - live verfolgt von Fernsehen und Radio. Wenige Wochen vor dem Jahrestag wiederholt Arte einen vielbeachteten Film über das Drama.



Zum 30. Mal jährt sich Mitte August das Geiseldrama von Gladbeck. Arte wiederholt aus diesem Anlass den vielbeachteten TV-Zweiteiler "Gladbeck", der Anfang März bereits in der der ARD gezeigt wurde. Der deutsch-französische Gemeinschaftssender sendet den ersten Teil an diesem Donnerstag (19. Juli) um 20.15 Uhr, den zweiten Teil eine Woche später, am 26. Juli zur gleichen Zeit. Danach läuft die Dokumentation "Danach war alles anders", die ebenfalls im März schon einmal zu sehen war. Die 45-Minuten-Doku steht danach noch weitere drei Male im Programm: Am 17.8. auf 3sat, am 18.8. und am 19.8. auf Tagesschau24.