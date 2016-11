3Sat widmet sich dem "Mythos Beethoven"

Noch bis heute fasziniert der Musiker Ludwig van Beethoven die musikalisch und klassisch begeisterten Zuhörer. In einer sechsteiligen Reihe geht 3Sat dem "Mythos Beethoven" auf die Spur.



Am Samstag um 21.00 Uhr widmet sich 3Sat erstmals in einer Doppelfolge dem "Mythos Beethoven". Die sechsteilige Reihe strahlt der Sender weiterhin an den kommenden Samstagen, den 10. und den 17. Dezember, zur selben Uhrzeit ebenfalls in Doppelfolgen aus.