3sat stellt Print-Magazin ein

Das "3sat TV- und Kultur-Magazin" verabschiedet sich aus den Zeitungsregalen. Der ZDF-Spitze war das Print-Heft anscheinend nicht mehr zeitgemäß genug.



Seit 13 Jahren bietet das "3sat TV- und Kulturmagazin" wissenswertes zum Programm des deutsch-schweizerisch-österreichischem Senders unter Führung des ZDF. Darin wurden nicht selten mithilfe von Reportagen und Interviews Zusatzinfos geboten, die man beim Fernsehen eventuell leicht übersehen hätte.