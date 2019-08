3sat zeigt 500.000 Hippies

Das Woodstock-Festival im Sommer 1969 war der musikalische Höhepunkt der Flower-Power-Bewegung. Die 3sat-Dokumentation zu "50 Jahre Woodstock" geht dem Festival und der Hippie-Ära auf den Grund.



Eine halbe Million Hippies pilgerten damals nach Bethel nahe Woodstock, knapp anderthalb Autostunden nördlich von New York City. Doch was ist geblieben von der Ära der Hippies? 3sat zeigt die Dokumentation "50 Jahre Woodstock - eine neue Musiker-Generation blickt auf das Festival aller Festivals" am Samstag, 17. August 2019, um 19.20 Uhr in Erstausstrahlung.