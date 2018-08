4K-Signale sausen kabellos durch die Wohnung

Der UHD-Fernseher muss nicht mehr direkt an einen TV Decoder angeschlossen werden. Auch wenn sich dieser irgendwo im Haus befindet, können 4K Inhalte überall in den den eigenen vier Wänden gesehen werden.



Wer kabellos seinen Ultra HD Fernseher an einen TV Decoder anschließen will, kann zu einem HDMI Extender greifen. Der Extender besteht aus einem HDMI Sender und einem HDMI Empfänger, der die Übertragung des 4K-Signals ohne Kabel möglich macht.