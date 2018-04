5 Bundesländer wollen Rundfunk-Auftrag reformieren

Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Sachsen und Hamburg haben sich ein Ziel gesetzt: die "Neufassung der Beauftragung". In einer Arbeitsgruppe wollen sich Vertreter der Bundesländer den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender vorknöpfen.



Zwar gibt es bereits seit 2016 eine Arbeitsgruppe "Auftrag und Strukturoptimierung der Rundfunkanstalten", in der sogar 16 Bundesländer vereint sind - das hat Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein allerdings nicht davon abgehalten eine Zweite zu gründen. Wie die Informationsseite "medienkorrespondenz.de" berichtet, ist das Ziel, "eine Neufassung der Beauftragung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ins Auge zu fassen".