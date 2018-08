5G als Basis der digitalen Zukunft

5G soll die Basis der nächsten Mobilfunkgeneration der digitalen Wirtschaft werden. Schon bald könnten Frequenzen vergeben werden.



Erhalten die Telekom und andere Mobilfunkkonzerne bald Frequenzen zum Aufbau des Echtzeit-Mobilfunknetzes 5G? Dem "Handelsblatt" liegt ein weitreichender Ausbauplan für Deutschland vor. Darin wird deutlich, welche große Rolle die nächste Mobilfunkgeneration spielen wird. 5G soll die Basis der digitalen Wirtschaft der Zukunft sein.