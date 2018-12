8,6 Millionen Deutsche nutzen smarte Lautsprecher

Ob Echo oder Homepod - die Auswahl an smarten Lautsprechern wächst. Mittlerweile besitzt jeder 10. Deutsche so ein Gerät. Stoppt 2019 das Wachstum der Branche?



Auf dem Welt-Markt liefern sich Google Home und Amazon Echo ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die meist verkauften smarten Lautsprecher. Aber auch Apple hat seinen Homepod und andere Hersteller ziehen nach. Wie "t3n" berichtet, nutzen 8,6 Millionen Deutsche die Klanggeber.