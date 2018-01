A&E zeigt O.-J.-Simpson-Doku kurz nach Haft-Entlassung

O.-J.-Simpson saß neun Jahre im Gefängnis, mittlerweile ist er wieder frei. A&E zeigt eine zweistündige Doku über den prominenten Verurteilten. Hätte er viel länger hinter Gittern sitzen sollen?



Im Jahr 2008 wurde O. J. Simpson für einen bewaffneten Raubüberfall mit Freiheitsentzug zu einer Gefängnisstrafe von 33 Jahren verurteilt. Weil er sich gut führte, durfte er schon nach neun Jahren wieder auf freien Fuß. A&E zeigt aus diesem Anlass am 19. Februar eine Dokumentation über Simpson.