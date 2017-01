AA muss Bewertung von Böhmermann-Gedicht erklären

Im letzten Jahr gab die Bundesregierung der Strafverfolgung des ZDF-Moderators Jan Böhmermann wegen Beleidigung statt. Ein Gerichtsbeschluss verpflichtet das Auswärtige Amt nun zur Offenlegung der rechtlichen Bewertung der "Schmähkritik".



Das Auswärtige Amt muss Medien Auskunft über seine rechtliche Einschätzung von Jan Böhmermanns "Schmähgedicht" geben. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat eine entsprechende Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin bestätigt, wie das OVG am Montag mitteilte (Az.: OVG 6 S 29.16). Der in Berlin erscheinende "Tagesspiegel" hatte mit einer Auskunftsklage gegen das Auswärtige Amt versucht, Informationen darüber zu erhalten, aufgrund welcher rechtlichen Einschätzung die Bundesregierung im Frühjahr dazu kam, Ermittlungen gegen den TV-Moderator Böhmermann zu ermöglichen.