ARD und Deutschlandradio starten im Sommer 2017 eine Audiothek

Mediatheken gibt es ja schon lange. Eigentlich jeder Sender hat sie. Eine Audiothek ist aber ein relativ neuer Einfall. Den hatten jetzt Deutschlandradio und die ARD. Noch im Sommer geht es los.



Das Angebot wird in Form einer App auf den Markt gebracht. Darin kann der Nutzer sich dann Wort-Inhalte aus 60 verschiedenen Wellen der ARD zusammenstellen. Die Anwendung wird kosten- und werbefrei sein und wurde in Zusammenarbeit von BR, SWR und Radio Bremen entwickelt.