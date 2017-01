ARD und Sky zeigen Bundesliga-Jahresauftakt live

Am Freitag endet in der Bundesliga die Winterpause, den Auftakt bestreiten dabei Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München und der SC Freiburg. Dabei kommen sowohl Pay-TV- als auch Free-TV-Zuschauer auf ihre Kosten.



