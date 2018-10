ARD zeigt die Jürgen-Schneider-Story

Die MDR-Produktion beleuchtet den Aufstieg und Fall des deutschen Bauunternehmers Jürgen Schneider aus verschiedenen Winkeln in einem Doku-Drama.



Die Dokumentation "Der Auf-Schneider" erzählt die Geschichte des bekannten deutschen Betrügers und Baulöwens Jürgen Schneider, der mit seiner Flucht aus Deutschland 1994 eine der größten Immobilienkrisen der Nachkriegsgeschichte auslöste. Schneider hatte zuvor Banken um knapp 5 Millionen Mark geprellt.