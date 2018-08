ATP-Masters live auf Sky

Letzter großer Test vor den US-Open: Alexander Zverev, Rafael Nadal und Roger Federer kämpfen in Cincinnati um den Titel



Von Montag (13. August) ab 17 Uhr bis Sonntag (19. August) berichtet Sky live und exklusiv vom Hartplatztunier in Cincinatti. Neben Nadal, Federer und Djokovic gehen natürlich auch die deutschen Herausforderer Philipp Kohlschreiber, Mischa Zverev und Peter Gojowczyk an den Start.

Das Tunier begleitet Sky durch eine tägliche Berichterstattung. Am Montagabend ab 21.30 zeigt der frei zu empfangene Sender Sky Sport News HD ein Highlight-Magazin mit den besten Szenen.





Das ATP-Masters in Cincinnati ist der letzte große Wettkampf vor den US Open. Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, Roland Evers und Philipp Langosz eingeteilt. Sascha Roos wird zusätzlich das Finale am 19. August (ab 22.Uhr) kommentieren. Im letzten Jahr siegte der Bulgare Grigor Dimitrov bei dem 1000er-Turnier.