AUDIO TEST: Natürlicher Klang mit Dynaudio Contour 30

Für das neue Jahr hat sich Dynaudio viel vorgenommen: Die von der Redaktion in der neuen Ausgabe der AUDIO TEST vorgestellte Contour-Serie setzt auf natürlichen Klang gepaart mit ansprechender Optik.

Mit der neuen Contour-Serie, die wir in der neuen Ausgabe der AUDIO TEST ausführlich vorstellen, erhebt Dynaudio seine Kunst auf ein neues Level: Natürlichkeit, gepaart mit Plastizität, Dynamik und einer präzisen Schallortung – dass alles für einen Paarpreis von unter 8 000 Euro – das ist großes Kino für die Ohren, ohne das die Augen alleine gelassen werden, denn auch optisch hat Dynaudio nachgelegt.



Wo wir gerade bei natürlichem Klang sind: Mit den Manger p1 setzen wir in dieser Ausgabe noch eins drauf. Neben diesen beiden Highlights dieser Ausgabe sei Ihnen noch Nuberts Elektronik-Geniestreich, die nuPower A, ans Herz gelegt.

Eine Fortsetzung erlebt in dieser Ausgabe unsere Hintergrundbericht-Reihe zur CD- oder Vinyl-Produktion, von der Komposition bis zum audiophilen Klang. In einem Interview gibt zudem Geoff Martin, Tonmeister bei Bang & Olufson, Einblicke in die Entwicklung des "Beosound" und welchen Einfluß das Konstruktionsmaterial ausübt.



Die Dynamik Ihrer Anlage können Sie mit der beigefügten Heft-CD prüfen. Star-Violinist Thomas A. Irnberger gibt sich die Ehre und spielt für AUDIO TEST Stücke von Brahms, Debussy, Schubert und Mozart ein.



Diese Themen finden Sie in der neuesten Ausgabe der AUDIO TEST:





MAGAZIN:

Zu Besuch im Tonstudio - Teil 2: Welche Schritte durchläuft eine Komposition hin zum audiophilen Klangerlebnis?

Digital-Signal-Prozessor: Was kann DSP? Wie kann man den Klang der Schallgeber selber zu Hause auf den eigenen Hörraum anpassen?

Nachgefragt: AUDIO TEST im Gespräch mit dem Klangjongleur von B&O: Geoff Martin

Auszeitklänge: Auch in dieser Ausgabe spendieren wir Ihnen ein paar wohlige Klänge - Glanzstücke des Violin-Virtuosen Thomas A. Irnberger

TESTS:

August International WS150, WS300

Amazon Echo

Libratone One Click

AKG N40

Beyerdynamic Byron BTA wireless

Beats by Dr. Dre Powerbeats 2 Wireless

JBL Reflect Mini BT und Reflect Aware

NAD C 368, C568

TEAC TN-400BT

Definitive Technology W Studio Micro

Dynaudio Contour 30

Manger p1

Elac FS U5

Cambridge Audio Aeromax 6

Marantz SR7011



Natürlich lesen Sie auch viele weitere, spannende Themen in der aktuellen Ausgabe 02/2017 der AUDIO TEST, die ab sofort für Sie am Kiosk, im Abo sowie online erhältlich ist.





