Abgedreht: Neuer "Polizeiruf 110 " bereit für ARD-Zuschauer

Die Dreharbeiten zum neuen "Polizeiruf 110: Tatorte" in München und Umgebung sind abgeschlossen. Der 15. und letzte Fall für Matthias Brandt als Hanns von Meuffels läuft im Ersten.



"Klappe die Letzte" heißt es in München. Dort beendete nämlich Regisseur Christian Petzold die Dreharbeiten zu seinem dritten Münchner "Polizeiruf", zu dem er auch das Drehbuch schrieb. Unter dem Titel "Tatorte" wird dieser im zweiten Halbjahr in der ARD zu sehen sein, verrät der Bayerische Rundfunk.