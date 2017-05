Abgeschaltet: Türkei sperrt Wikipedia

Meinungsfreiheit steht bei der Regierung der Türkei weiter nicht hoch im Kurs. Jüngstes Beispiel: Das Online-Lexikon Wikipedia wird seit Ende April wegen "Terrorpropaganda" blockiert.



Am Samstag dürften sich zahlreiche Internetnutzer in der Türkei gewundert haben, als sie Wikipedia aufschlagen wollten. Die Online-Enzyklopädie wurde in der Türkei gesperrt. Ein Aufruf ist somit nicht mehr möglich. Versucht es ein Nutzer doch, findet er stattdessen lediglich einen Vermerk darüber, dass ein Gerichtsbeschluss dafür sorge, dass die Seite nicht zu erreichen sei.