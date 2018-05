"About You"-Awards ehren Social-Media-Stars auf ProSieben

Die sogenannten "Digital Natives" haben ihre ganz eigenen Stars - aus dem Fernsehen, von YouTube oder aus ganz anderen Sozialen Netzwerken. Diesen Donnerstag werden sie mit den "About You"-Awards ausgezeichnet.



Die Musiker hatten den Echo, die Schauspieler haben gleich mehrere Film- und Fernsehpreise, doch gibt es heutzutage noch andere Möglichkeiten, in der Öffentlichkeit zu stehen und Preise dafür einzuheimsen - Stichwort: Social Media.



Die Stars der Sozialen Medien werden mit dem "About You"-Award in insgesamt sieben Kategorien geehrt. Wer bei der Preisverleihung auf die Bühne der Bavaria Studios darf, haben die insgesamt 1,7 Millionen Fans in einem Voting im März festgelegt.