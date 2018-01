Abschied vom RTL-Dschungelcamp - Natascha Ochsenknecht muss raus

Nach Tatjana Gsell (46) ist nun Natascha Ochsenknecht (53) aus dem Dschungelcamp rausgeflogen.



Das frühere Model, Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht, bekam am Dienstagabend die wenigsten Anrufe der Zuschauer, so dass es für sie bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" Abschied-Nehmen hieß. Natascha Ochsenknecht trug es mit Fassung.