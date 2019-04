"Agatha Christie - Die Morde des Herrn ABC" auf TV Now

John Malkovich und Rupert Grint begeben sich in den Neuverfilmungen der Agatha-Christie-Klassiker als Privatdetektiv Hercule Poirot und Inspector Crome ab Mai bei TV Now auf Mörderjagd.



London, Anfang der 30er Jahre. Privatdetektiv Hercule Poirot hat mit einem neuen Fall zu tun. Denn ein geheimnisvoller Serienmörder meuchelt sich in Großbritannien durch das Alphabet - und das ganze Land befindet sich in Panik.