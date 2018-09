"Akte 88 - Die Tausend Leben des Adolf Hitler"

Eine SWR2-Hörfunkserie widmet sich künftig den zahlreichen Verschwörungstheorien um die nahezu unsterbliche Idee, Hitler habe das Ende des dritten Reiches überlebt. Neuschwabenland oder die dunkle Seite des Mondes - die Auswahl an teils sehr phantasievollen Spinnereien ist schier unendlich.



Adolf Hitler wäre dieses Jahr erst 129 Jahre alt geworden - kein Grund also, zu glauben, dass der große Drahtzieher des faschistischen dritten Reiches nicht mehr am Leben sein soll.