"Akte X": Trailer zur 11. Staffel veröffentlicht

"Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" kommt mit einer elften Staffel zurück ins Fernsehen. Mit einer Menge Andeutungen und nicht weniger Action macht der jetzt veröffentlichte Trailer Lust auf die neuen Folgen.



"Akte X" war in den Neunzigerjahren Kult. Letztes Jahr ging es nach 13 Jahren Pause mit sechs neuen Folgen in der zehnten Staffel weiter, zehn weitere Episoden sind vom US-Sender Fox bestellt worden. Von diesem Material wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht.