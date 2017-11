"Aktenzeichen XY ... gelöst" mit Sondersendung am Mittwoch

"Aktenzeichen XY ... ungelöst" so manches Mal dazu geführt, dass scheinbar nicht lösbare Fälle geklärt werden konnten. In einer Sondersendung widmet sich die Kriminal-Show mit drei Erfolgsgeschichten.



Im Rahmen des Sendungsjubiläums behandelt "Aktenzeichen XY ... gelöst" drei Fälle, die die Polizei ohne die Hilfe der Zuschauer vielleicht nicht hätte aufklären können. Bei Moderator Rudi Cerne ist Kriminalpsychologin Lydia Benecke zu Gast, die bei der Einordnung der Verbrechen hilft.