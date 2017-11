Alle Spiele der Frauen-WM bei Handball-Deutschland.TV

Die neue Plattform Handball-Deutschland.TV wird online die komplette Handball-WM der Frauen übertragen. Im TV zeigt Sport1 die Partien der deutschen Nationalmannschaft.



Zur Handball-Weltmeisterschaft der Frauen im eigenen Land startet die DOSB New Media mit Handball-Deutschland.TV ab sofort ihre erste Plattform, die sich speziell nur einer Sportart widmet, und ist damit der einzige Anbieter, der kostenlos alle Spiele der WM live und on demand zeigt.