Altgeräte-Rücknahme: Händler drohen Strafen bei Weigerung

Ab heute müssen Handelsunternehmen mit Sanktionen rechnen, wenn sie ihrer Pflicht nicht nachkommen, alte Elektrogeräte anzunehmen. Ihnen drohen hohe Bußgeldstrafen.



Strafen müssen sein, da ist sich die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sicher. Vor allem, wenn Händler ihrer Pflicht nicht nachkommen, alte Elektrogeräte zurückzunehmen. Die DUH forderte die Bundesländer am Mittwoch dazu auf, diese Pflicht stärker zu kontrollieren. Man selbst wolle mit gutem Beispiel voran gehen und plane Tests zur Rücknahme von Toaster und Co. in Geschäften als auch bei Online-Händlern.