Amazon-Aktie auf Sinkflug

Die Gewinne von Amazon übertrafen zwar im dritten Quartal die Schätzungen, der Umsatz und der Ausblick für das vierte Quartal bleiben jedoch weit hinter den Erwartungen. Die Amazon-Aktie fällt derweil um rund 9 Prozent.



So hat sich Amazon das sicher nicht vorgestellt. Während die Erwartungen an die Gewinne des dritten Quartals übertroffen wurden, deprimiert der Blick aufs vierte Quartal des Jahres. Wie "cbnc" berichtet, liegen Umsatz und Ausblick weit hinter den Schätzungen. Und die Aktie des Online-Riesen? Die fällt im Nachbörsenhandel um rund neun Prozent. Es ist der niedrigste Stand seit Mai.