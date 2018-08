Amazon/Ebay-Gesetz: Kampf gegen Steuerbetrug im Online-Handel

Millionen Menschen kaufen auf Internet-Plattformen ein - doch nicht immer ist klar, wo der Verkäufer sitzt. Und die prellen den deutschen Fiskus jährlich um hunderte Millionen Euro, weil sie keine Umsatzsteuer zahlen. Damit soll nun Schluss sein.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Urlaub, so darf Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch erstmals die Kabinettssitzung leiten. Und der Finanzminister will dabei ein Gesetz beschließen lassen, das Steuerbetrug im boomenden Online-Handel stoppen soll.