Amazon: Neuer Spotify-Konkurrent in Deutschland gestartet

Beim Video-Streaming liegt Amazon schon weit vorne, in Sachen Musik hat der Versand-Riese jedoch noch Nachholbedarf. Mit dem am Montag gestarteten Amazon Music Unlimited will Amazon nun den Druck auf Spotify und Apple Music erhöhen.



Amazon baut sein Musik-Angebot deutlich aus und startet in Deutschland den Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited mit mehr als 40 Millionen Songs. Damit werde der bisherige Dienst Prime Music weiterentwickelt, sagte René Fasco, Head of Digital Music Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur in München. Bei Prime Music sind rund zwei Millionen Songs abrufbar. Amazon startet damit den Versuch, mit den großen Playern, dem Marktführer Spotify und dem Streaming-Dienst von Apple, mitzuhalten.