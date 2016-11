Amazon Prime Video: Zuschauerrekord für "The Grand Tour"

Die neue Folge der bei Amazon Prime Video neu aufgelegten Serie "The Grand Tour" feiert Zuschauerrekorde. Es ist Amazons bisher erfolgreichste Show-Premiere.



Bei Amazon Prime Video ist die beliebte Serie "The Grand Tour" gestartet - und zwar mit Rekordzahlen. Es ist die weltweit erfolgreichste Show-Premiere aller Zeiten auf Amazon Prime Video. Millionen von Prime-Kunden streamten die erste Folge in Deutschland, Österreich, Großbritannien, USA und Japan allein am ersten Wochenende. Dabei überholte "The Grand Tour" den bisherigen Rekordhalter "The Man in the High Castle".