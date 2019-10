Amazon Prime bringt Premier League-Fans auf die Palme

Eine Spielverlegung sorgt in England für Unmut bei den Fans. Veranlasst wurde diese von Amazon Prime, das seit dieser Saison die Übertragung von insgesamt 20 Premier-League-Spielen übernimmt - unter anderem an Weihnachten.



Am hochheiligen Boxingday, dem zweiten Weihnachtstag, wird in England im Gegensatz zu Deutschland Profi-Fußball gespielt. Was hierzulande undenkbar wäre, ist auf der Insel kult. Ebenfalls undenkbar wäre jedoch auch, dass hier der Zugverkehr an einem Feiertag nahezu komplett eingestellt wird, so wie in Großbritannien Usus.



Dadurch und vor allem dank der Einmischung von Rechteinhaber Amazon Prime kommt es dieses Jahr aber zu einigen Komplikationen bei der Ausgestaltung des Boxing Day-Spieltags.