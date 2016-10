Amazon errichtet Drive-In-Supermarkt

Internetriese Amazon will in Seattle einen Drive-In-Supermarkt eröffnen. Das geht aus Planungspapieren der Stadt hervor. Kunden können online bestellen und vor Ort abholen.



Der weltgrößte Internethändler Amazon will künftig verstärkt auch auf Offline-Geschäfte setzen. Das berichtet unter anderem das "Wall Street Journal". Das Unternehmen bereite sich demnach auf Drive-In-Märkte vor, wo Kunden zuvor bestellte Waren mit dem Auto direkt abholen können.