Amazon patentiert einen Echtzeit-Akzent-Übersetzer

Ein Audiosystem, das den Akzent eines Sprechers erkennt und ihn auf den Akzent des Zuhörers übersetz, ist die neuste Entwicklung von Amazon. Können so Kommunikationsbarrieren beseitigt werden?



Amazon hat ein Patent für ein Audiosystem angemeldet, das den Akzent eines Sprechers erkennt. Die Enwticklung sorgt dafür, dass der gehörte Akzent in den Akzent des Nutzers bzw. Sprechers übersetzt wird.