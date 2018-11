Android: In fast 93 Prozent der Kinder-Apps stecken Werbetracker

Unser Smartphone ist voll mit Werbung. Besonders in Apps verstecken sich die Werbetracker. Wie Forscher jetzt herausfanden, sind sie sogar in fast allen. Über 90 Prozent der Android-Apps scheinen betroffen.



Werbung macht nicht einmal vor Kindern halt. Die Zahlen, die Forscher jetzt offen legen, zeigen sogar, dass diese Zielgruppe ganz besonders von Interesse für Werbende zu sein scheint. Gerade einmal 7,2 Prozent der für Familien und Kinder gedachten Apps sind ohne jegliche Werbetracker, schreibt "ZDNet".