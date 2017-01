Anga Com: Run auf die Ausstellerplätze

Bis zum Start der Anga Com 2017 ist es noch gut ein halbes Jahr, doch die Plätze der Aussteller sind bereits jetzt begehrt. So haben sich bereits über 300 Aussteller für die Messe angemeldet, die erstmals in zwei neuen Hallen stattfinden wird.



Das Jahr 2016 brachte der Anga Com eine neue Rekordbilanz: 450 Aussteller und 18.000 Teilnehmer waren im vergangenen Sommer auf der Kongressmesse für Breitband, Kabel und Satellit zugegen. Für die kommende Messe, die vom 30. Mai bis 1. Juni stattfinden soll, könnte dieser Rekord wieder fallen. Denn bereits fünf Monate vor Start können die Veranstalter die Anmeldung von über 300 Ausstellern vermelden.