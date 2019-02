App holt Weltkriegs-Zeitzeugen virtuell ins Klassenzimmer

Um Schülern die Geschehnisse des zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus näher zu bringen, hat der WD nun eine neue App entwickelt, die Zeitzeugen virtuell ins Klassenzimmer holt.



Bomber über den Köpfen, Enge im Bunker: Mit einer neuen App können Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus ihre Erlebnisse für Schüler virtuell erlebbar machen. "Es war die Hölle", sagte Anne Priller-Rauschenberg über einen Bombenangriff auf ihre Heimatstadt Köln, den sie erlebte. "Feuer, Sturm, Hitze, kein Essen, kein Schlaf", berichtete die 88-Jährige am Montag bei der Vorstellung des Projekts. "Es ist eine wichtige Aufgabe, das konserviert wird, was die Zeitzeugen zu sagen haben", sagte WDR-Intendant Tom Buhrow, in dessen Auftrag die App "WDR AR 1933-1945" entwickelt wurde.