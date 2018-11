Apple plant günstigen TV-Stick

Schon 12 Jahre gibt es Apples Set-Top-Box Apple TV, mit 159 Euro Einstiegspreis muss man allerdings mehr als das Vierfache bezahlen, für das man bei Amazon den Fire TV Stick oder bei Google den Chromecast bekommt.



Im nächsten Jahr möchte Apple mit einem Streamingangebot auf den Markt kommen und könnte zum Launch einen günstigeren TV-Stick anbieten.