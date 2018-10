Apple schnappt sich Teile von Chipfirma Dialog Semiconductor

Die Amerikaner kaufen sich in die Chipfirma Dialog Semiconductor ein. Die liefert vorwiegend Chips zur Stromsteuerung an Apple. Der Teilübernahme war ein geschickter Schachzug von Apple vorausgegangen.



Der europäische Chipentwickler Dialog Semiconductor tritt einen Teil seines Geschäfts und Know-hows an Apple ab und bekommt im Gegenzug künftige Aufträge vom iPhone-Konzern zugesichert. Apple übernimmt bei dem Deal mehr als 300 Dialog-Ingenieure und weitere Mitarbeiter sowie die Standorte in Nabern und Neutaubing in Deutschland, in Livorno (Italien) und Swindon (Großbritannien).