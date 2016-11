Asteroiden-Abwehr: Forscher planen Mission

Ein Asteroiden-Einschlag hätte verheerende Wirkungen auf die Erde. Um die Gefahr einer solchen Naturkatastrophe zu verringern, planen Forscher eine Mission, bei der ein Asteroid abgelenkt werden soll.



Forscher wollen für den Fall eines drohenden Asteroiden-Einschlags auf der Erde gewappnet sein. Sie haben sich am Montag in Berlin dafür ausgesprochen, in einer Mission einen Asteroiden zu erkunden und von seiner Bahn abzulenken. "Wenn wir uns jetzt nicht Maßnahmen überlegen, hat die Generation nach uns ein Problem", sagte Kai Wünnemann vom Museum für Naturkunde in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Einschlag handle es sich um "eine der wenigen vorhersagbaren Naturkatastrophen".