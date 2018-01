Bewegung auf Satellit Astra 28,2° Ost. "Channel S" wechselt seine Frequenz



"Channel S" ist ein in Großbritannien ansässiger TV-Sender, der seinen Sitz in Walthamstow, London hat und sich an die britische Bangladeshi Gemeinschaft richtet. Nun wechselt der Sender seine Frequenz auf dem Satelliten Astra 28,2° Ost.