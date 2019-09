Auf Tele 5 ist eine Woche lang "Freitag der 13."

Tele 5 zeigt eine Woche lang Filme aus der "Freitag der 13."-Reihe. Wenn man es jedoch genau nimmt, fängt der Sender damit jedoch 40 Minuten zu spät an.



Den Anfang macht der Teil "Freitag, der 13. – Jason kehrt zurück" in der Nacht zum Samstag nämlich erst um 0.40 Uhr - im TV-Geschäft zählen die ersten Stunden des Tages gemeinhin noch zum Vortag. Von da an strahlt Tele 5 nachts eine Woche lang "Freitag der 13."-Filme aus.