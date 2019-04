Aufschlag bei Sport1: Volleyball Bundesliga gehts ins Halbfinale

Sie alle haben ein Ziel: Das Finale. Zuvor müssen sich die Vereine der Volleyball Bundesliga jedoch im Halbfinale präsentieren. Sport1 zeigt die entscheidenden Spiele der Best-of-five-Serie im Free-TV.



Anpfiff bei Sport1: Die Halbfinal-Serien in der Volleyball Bundesliga der Frauen und Männer gehen in die entscheidenden Spiele der Best-of-five-Serie. Am Gründonnerstag (18. April) zeigt der Free-TV-Sender Spiel 3 zwischen SSC Palmberg Schwerin und dem SC Potsdam.